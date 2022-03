Cielo in prevalenza nuvoloso per nubi stratificate con assenza di precipitazioni. Temperature minime comprese tra 8 e 10 gradi ma con valori più bassi in aree aperte extraurbane. Massime comprese tra 20 e 21 gradi, qualche grado in meno sulla costa. Venti deboli variabili. Mare poco mosso in giornata con moto ondoso in locale aumento al largo dalle ore serali.

(Arpae)