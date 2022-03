Uno dei temi fondamentali rispetto alle esportazioni di merci è quello delle certificazioni dei prodotti. Non fa eccezione il mondo della moda, nel quale l’attenzione dei consumatori, da sempre sensibili alla qualità dei materiali di produzione, sta aumentando esponenzialmente anche per quel che riguarda la sostenibilità degli stessi: per questo, giovedì 31 marzo si terrà un webinar promosso da Carpi Fashion System in collaborazione con ForModena.

Relatori dell’incontro, che si svolgerà online dalle ore 15.00 alle 18.00, saranno gli esperti Franco Mestieri ed Emilio Bonfiglioli: la partecipazione è gratuita, previa iscrizione obbligatoria inviando una e-mail all’indirizzo carpi@formodena.it.

I temi trattati riguarderanno come operare correttamente con l’estero in merito agli adempimenti connessi con l’origine delle merci, le certificazioni GOTS (acronimo per Global Organic Textile Standard, per certificare a livello internazionale l’utilizzo delle fibre naturali biologiche, la loro tracciabilità lungo la filiera di produzione e l’adozione di processi ecosostenibili) e GRS (acronimo per Global Recycle Standard, il più importante standard internazionale per la produzione sostenibile di indumenti e prodotti tessili realizzati con materiali da riciclo), oltre a indicazioni sulle Certificazioni Etica e Ambientale.

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet www.carpifashionsystem.it.