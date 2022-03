In occasione dei due spettacoli di danza in cartellone al Mac Mazzieri: How to destroy your dance del CollettivO CineticO e Love Poems della MM Contemporary Dance Company, rispettivamente il 5 e il 7 aprile, alle ore 21, prende corpo un’intera settimana dedicata alla danza dentro e fuori il Cinema Teatro Mac Mazzieri. Performance, workshop e laboratori anche negli spazi del Palazzo Ducale, da giovedì 31 marzo a giovedì 7 aprile.

Un vero e proprio viaggio nel pianeta danza che coinvolgerà grandi e piccini, organizzato da ATER FONDAZIONE in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Pavullo nel Frignano, l’Associazione Fabbrica delle Arti e le due scuole di danza della città: l’Associazione Culturale Le Muse e il Centro Danza Studio D.I.A.

Gli spettacoli di danza della stagione

Fanno tappa al Mac Mazzieri di Pavullo due realtà di eccellenza della danza italiana di oggi, con una consolidata attività di spettacoli su tutto il territorio nazionale e internazionale.

Il primo evento è per martedì 5 aprile, quando alle ore 21 il CollettivO CineticO presenterà la creazione How to destroy your dance. Il lavoro di ricerca di CollettivO CineticO indaga la natura dell’evento performativo con formati al contempo ludici e rigorosi che si muovono negli interstizi tra danza, teatro e arti visive. Lo spettacolo in scena con la coreografia di Francesca Pennini e sulle musiche di Mozart è una sfida contro il tempo dai toni pulp e dal gusto ludico. Un manuale per il boicottaggio di ogni decoro coreografico tra accelerazioni impossibili e slow motion estremi. Un gioco, un gioco a essere, a sfidarsi e a mettere alla prova le proprie capacità e resistenza attraversato sempre da una profonda ironia e studiato per coinvolgere lo spettatore, fino alla totale distruzione di ogni finzione e artificio scenico formale, cifra che contraddistingue lo stile della compagnia.

Il secondo appuntamento è fissato per giovedì 7 aprile 2022 alle ore 21, quando andrà in scena LOVE POEMS della compagnia MM Contemporary Dance Company sulle coreografie di Mauro Bigonzetti, Michele Merola, Thomas Noone: tre brani coreografici all’insegna del contemporaneo e uniti dal comune denominatore di una spiccata musicalità. La danza diventa tutt’uno con la musica, sposandone la ricchezza compositiva grazie a coreografie che privilegiano il movimento, la plasticità, ma anche l’importanza del singolo gesto, mettendo in luce la versatilità stilistica e la straordinaria bravura dei danzatori della compagnia.

La Compagnia terrà un workshop per gli allievi delle due scuole di danza della città, il Centro Danza Studio D.I.A. e l’Associazione Culturale Le Muse, curato dal coreografo e direttore artistico della Compagnia Michele Merola, giovedì 31 marzo, venerdì 1 e lunedì 4 aprile. Inoltre, prima dello spettacolo del 7 aprile, verrà presentata una breve performance interpretata dagli allievi che hanno partecipato al workshop.

Le attività collaterali a cura delle Associazioni culturali locali

Oltre agli spettacoli in cartellone, le giornate del 5 e 6 aprile si arricchiscono di altre proposte di danza a cura delle Associazioni culturali del territorio.

Martedì 5 aprile 2022 alle ore 16.40 presso il Palazzo e il Parco Ducale di Pavullo nel Frignano verrà proposto il laboratorio “A s-passo di danza. Un viaggio nella storia della danza”, per bambini dai 4 ai 7 anni a cura di FaBbRiCa delle Arti, progetto promosso da Assessorato alla Cultura del Comune di Pavullo nel Frignano e ideato dall’attrice-danzatrice Paola Ducci. Un laboratorio itinerante di “narrazione, musica e danza” attraverso un percorso articolato su 5 diverse aree tematiche. Tersicore, musa della danza, accompagnerà i piccoli spettatori in questo viaggio nel tempo per conoscere la storia della danza dalle origini ai giorni nostri. Il ritrovo è fissato presso il Parco Ducale, via Giardini 3, Pavullo nel Frignano. La partecipazione al laboratorio è gratuita con iscrizione obbligatoria

Mercoledì 6 aprile 2022 alle ore 21 presso il Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri andrà in scena NEVE a cura del Centro Danza Studio D.I.A. con l’ideazione di Luca Degl’Antoni e le coreografie di Jon B. Un componimento coreografico ispirato all’omonimo romanzo di Maxence Fermine messo in scena da cinque danzatori del Junior Ballet D.I.A.: Yuko è un diciassettenne ribelle che lascia la famiglia per diventare un poeta. Nelle sue poesie parla del bianco della neve. Si metterà in viaggio per aprirsi a nuove esperienze e a un mondo di ritrovati colori.

A seguire l’Associazione Culturale Le Muse, con le coreografie di Emanuela Vedovelli, Martina Cumbo e Alexander Serov, presenterà MOTUS ANIMI, uno spaccato del lavoro della Scuola che porta sul palco una selezione di coreografie di danza classica, contemporanea e hip hop. L’evento è ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni

Per prenotazioni spettacoli 5 e 7 aprile: Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri via Giardini 190, Pavullo nel Frignano – tel. 0536 304034 – whatsapp 3332455578 – info@cinemateatromacmazzieri.it – www.cinemateatromacmazzieri.it

Per prenotazioni laboratorio 5 aprile: UIT Pavullo Via Giardini 3, Pavullo nel Frignano – tel. 0536 29964 – @artepavullo – uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it -www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

Per prenotazioni spettacoli 6 aprile: Centro danza studio D.I.A. via Giardini 214, Pavullo nel Frignano – tel. 0536 326010 – 346 0564889 – centrodanzastudiodia@gmail.com