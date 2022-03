Martedì 29 marzo per potatura dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 16 sarà chiusa la strada di collegamento di via Cavalcanti con via Santa Caterina, con l’istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata del tratto interessato alla potatura.

Mercoledì 31 marzo per allaccio acqua sarà modificata la viabilità in via Gramsci n. 75, con restringimento stradale e istituzione di un senso unico alternato, regolato da movieri o da semaforo mobile, con limite di velocità di 30 km/h nel tratto, dalle ore 8 alle ore 18.