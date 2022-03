La partita amichevole di ieri alla Palestra del Circolo Tennis è stata una festa dello sport inclusivo. La Nazionale Italiana di Calcio a 5 Sorde ha affrontato la squadra di serie A2 della Ca’ Rossa Bagnolo in un match molto utile al nuovo allenatore Mario Lovo, in preparazione ai campionati Europei dei Sordi, che impegneranno le azzurre nel prossimo ottobre.

La squadra nazionale è formata da atlete provenienti da tutta Italia, molte delle quali militanti in formazioni di normodotati e le occasioni per le azzurrine di socializzare, condividere e provare tattiche e schemi sono davvero poche. I tre giorni di allenamenti trascorsi ad Albinea nell’ambito del progetto del Centro Federale dello Sport Sordi di Castelnovo ne’ Monti sono risultati certamente molto utili alla squadra e la partita conclusiva ancor di più.

L’amichevole, diretta con la bandierina dall’arbitro sordo Marco Salati di Parma, è rimasta per lungo tempo in equilibrio e alla fine ha visto la vittoria per 4 a 2 della formazione di Bagnolo in Piano maturata grazie alle marcature di Laura Bernardi (3 reti) e Lisa Blommaert. Per la Nazionale Italiana è andata a segno Luisa Mellal.

Sulla tribuna della palestra sono accorsi per l’occasione numerosi sordi che vivono in Emilia Romagna e tanti appassionati di Calcio a 5 locali. Per tutti controllo di green pass, temperatura e numero chiuso nel rispetto delle norme vigenti.

Al termine dell’esperienza albinetana le atlete e lo staff della Nazionale Sorde hanno infinitamente ringraziato i Comuni di Albinea e Castelnovo ne’ Monti che hanno strettamente collaborato fra loro, così come il Circolo Tennis e la Trattoria Marrucci che hanno mostrato spontaneo affetto e tanta disponibilità.

Alla partita amichevole erano presenti il sindaco Nico Giberti e l’assessore allo Sport Daniele Menozzi.

Il Centro Federale Sport Sordi rientra in un progetto della Regione Emilia Romagna che promuove inclusione e turismo sportivo.