Le Ex Carceri e le altre architetture di Guido Canali a Sassuolo, saranno al centro della conferenza de “La notte dell’arte – La cultura sotto la luna e le stelle” a cura di Luca Silingardi di venerdì 1 aprile (ore 21:00) presso la Sala Biasin via Rocca 20.

Pochi sanno che Sassuolo è meta di numerosi gruppi di turisti, quasi tutti studenti universitari delle facoltà di architettura di tutta Europa, che vengono nella nostra città per ammirare, studiare e comprendere le straordinarie architetture che il parmense Guido Canali ha realizzato: dal restauro del complesso delle Ex Carceri, ora parte del Municipio di via Fenuzzi, alla Galleria Cavedoni di viale XX Settembre e al restauro della Casa Museo nel Mulino del Maglio, in piazzale Porrino. Attraverso una ricca galleria di immagini, lo storico dell’arte Luca Silingardi guiderà alla scoperta di questi luoghi, aiutando i partecipanti a comprenderne meglio l’alto valore architettonico e la poetica architettonica del professionista che li ha realizzati.

La conferenza è gratuita ma è limitata alla partecipazione di 55 persone, con ingresso libero fino al raggiungimento della capienza. L’iniziativa si svolgerà nel rispetto della normativa prevista per il contenimento della pandemia Covid-19: per accedere sarà quindi necessario indossare una mascherina di tipo ffp2 ed essere in possesso di Green Pass Rafforzato in corso di validità (salvo esenzioni previste per legge).