Dopo una breve pausa dall’ultimo spettacolo riparte, con due imperdibili appuntamenti, il secondo atto della Stagione Off al Teatro De Andrè di Casalgrande, organizzata da Quinta Parete.

Ad aprire giovedì 31 marzo sarà la compagnia Teatro delle Temperie di Bologna con lo spettacolo pluripremiato “Il circo capovolto”, liberamente tratto dal romanzo di Milena Magnani, di e con Andrea Lupo, diretto da Andrea Paolucci, musiche originali di David Sarnelli.

Dopo aver vinto i premi miglior attore, miglior drammaturgia e premio del pubblico al Roma Fringe Festival 2017 e il premio del pubblico al Palio Ermo Colle 2020, lo spettacolo vince a Roma anche il premio del pubblico al concorso teatrale Mauro Rostagno 2021.

Il protagonista di questo monologo è Branko Hrabal che, in fuga dall’Ungheria, si rifugia in un campo rom in Italia, portando con sé dieci scatoloni, ereditati da suo nonno, contenenti quel che rimane del famoso circo di famiglia, che interruppe la sua attività quando i nazisti sterminarono tutti gli artisti.

Un ingresso nel campo nomadi che riecheggia quello di suo nonno nel campo di concentramento, come a ripetere un destino di segregazione che sembra non abbandonare mai i rom in Europa. In quel contesto difficile però Branko trova un gruppo di bambini curiosi che lo obbligano a raccontare la storia del circo e che, ispirati dalla storia della sua famiglia, danno vita a un nuovo circo, un circo sottoterra, un circo capovolto. Un vortice in cui memoria, appartenenza, sangue si mescolano a guerra, deportazioni, tradimenti, fughe e vendette. Uno spettacolo commovente e travolgente. Favola, confessione, epopea familiare, Storia collettiva. In cui i tragici eventi raccontati acquistano una luce particolare, tramite il filtro dello sguardo curioso e incantato dei bambini e l’incombente presenza della magia dello “szerelem”; l’amore per l’arte che dalle vene della stirpe Hrabal cerca di trasferirsi direttamente in quelle degli spettatori.

Il 10 aprile a chiudere il secondo atto della stagione sarà la compagnia torinese Onda Larsen Teatro con “Resti Umani”, una commedia nera che ha l’obiettivo di mettere in scena ciò che di umano c’è nelle persone attraverso la narrazione di storie intrecciate, incontri e scontri che in qualche modo ci riguardano tutti.

Info e prenotazioni Pamela 342/9337099 – segreteria@quintaparete.org –

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-circo-capovolto-306353590837

Biglietti: intero 12 euro – ridotto 8 euro (Under 30, allievi Quinta Parete, abbonati Teatro De Andrè e convenzioni associazioni amiche)