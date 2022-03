Ieri poco prima della mezzanotte, in via Bosatelli 20 a Fabbrico, un incendio ha distrutto una casetta in legno adibita a ricovero attrezzi e varie. Danni anche all’intonaco dell’abitazione e alle imposte; le cause sarebbero elettriche. Non si segnalano feriti. Sul posto la squadra dei Vigili del fuoco di Guastalla con Aps e Auto botte.



