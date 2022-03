È aperto fino al 27 aprile l’avviso pubblico per selezionare la gestione estiva della tettoia Nervi: una grande piazza coperta per Bologna, quasi 6000 metri quadrati pronti a ospitare un progetto pilota di gestione culturale temporanea per inaugurare una nuova centralità urbana in Bolognina. Alla tettoia Nervi l’estate 2022 sarà nel segno delle arti performative e della socialità, in coerenza con il progetto speciale del Ministero della Cultura per le città metropolitane, mirato a sostenere progetti di arti performative in aree periferiche con ricadute in termini di inclusione sociale, riequilibrio territoriale e tutela occupazionale, con particolare riferimento a un’utenza giovanile.

“Con questo progetto inauguriamo dopo anni di lavori un luogo destinato a diventare un simbolo di Bologna – dichiara il sindaco Matteo Lepore – una nuova grande piazza coperta, un crocevia di incontri e culture abitato da tante forme disciplinari, dalla musica allo sport, dallo spettacolo alle attività sociali e culturali. Restituiamo alla città un luogo di grande valore, in una zona che ha visto molte trasformazioni negli anni recenti e che sempre più si sta caratterizzando come nuova centralità urbana”.

Saranno selezionate proposte che garantiscano una programmazione continuativa per un periodo minimo di due mesi, caratterizzata da un’offerta di attività ed iniziative multidisciplinari e a carattere prevalentemente professionale nell’ambito dello spettacolo dal vivo. Le attività devono essere distribuite su differenti fasce orarie, compreso un presidio nelle ore notturne, e in relazione con la programmazione della Casa di Quartiere e altre iniziative nell’area, così come devono garantire la compresenza di un mercato contadino settimanale e di altre eventuali manifestazioni concordate con l’Amministrazione.

È possibile partecipare al bando fino alle 12 del 27 aprile 2022, secondo le modalità previste dall’avviso pubblico

https://www.comune.bologna.it/bandi/attivita-estive-nellarea-della-tettoia-nervi

Si ricorda inoltre che la scadenza per la presentazione di tutti gli altri progetti del cartellone Bologna Estate è fissata entro le 12 di giovedì 31 marzo 2022.