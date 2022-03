E’ stata trasportata in codice di massima gravità all’Ospedale Sant’Agostino di Baggiovara, dove si trova ricoverata in terapia intensiva, una 28enne di Formigine che poco dopo la mezzanotte, assieme ad un 29enne di Casalgrande pure lui ricoverato in codice di media gravità, era a bordo di un’autovettura uscita di strada lungo via Radici in Piano a Casinalbo di Formigine. L’auto ha finito la sua corsa contro la cancellata di un’azienda abbattendo parzialmente un palo dell’illuminazione. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 con ambulanza ed automedica, Vigili del fuoco e Carabinieri.



