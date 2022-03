Al mattino nuvoloso per nubi stratificate ma con assenza di precipitazioni; nel corso del pomeriggio-sera schiarite su tutto il territorio. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento comprese tra 4 e 8 gradi; massime in lieve flessione comprese tra 16 e 20 gradi. Venti deboli orientali con temporanei rinforzi sui rilievi. Mare poco mosso.

(Arpae)