È stato temporaneamente chiuso il tratto lungo la SS253 “San Vitale” al km 7,800, in entrambe le direzioni, a Castenaso (città metropolitana di Bologna) a causa di un incidente nel quale sono rimasti coinvolti un veicolo e una motocicletta e tre persone sono rimaste ferite. Viabilità alternativa: in direzione Bologna uscire in Via B. Tosarelli al km 8,300, proseguire in Via Bargello, poi su Via Ca’ dell’Orbo e rientrare sulla SS253 al km 7,100.

Sul posto sono presenti il personale di Anas e la Polizia Municipale di Castenaso per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile.