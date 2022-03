Compie trent’anni il 118, un numero che contiene, di fatto e simbolicamente, il sistema italiano di emergenza sanitaria, istituito e regolamentato con Decreto Presidenza della Repubblica, il 27 marzo 1992.

A Bologna, tuttavia, il numero 118 per le emergenze sanitarie era già stato avviato due anni prima, per la prima volta in Italia, coinvolgendo Enti e Associazioni di volontariato. Accadeva il 1 giugno 1990, in occasione dei mondiali di calcio, giocati anche nello stadio cittadino.

Una scelta certamente non casuale, ma che, al contrario, si fondava sulla lunga tradizione maturata, proprio a Bologna, nella gestione delle emergenze sanitarie. A Bologna, infatti, per la prima volta in Italia, venne realizzato un sistema di soccorso extraospedaliero che nel 1980, all’indomani della Strage della Stazione di Bologna, assunse il nome Bologna Soccorso.

Una scelta che condusse, nel 1992, a recepire gran parte del modello bolognese nella istituzione del 118, sul territorio nazionale.

I trent’anni del 118 e i quarantadue di Bologna Soccorso, sono stati al centro della giornata commemorativa, una vera festa cittadina, che oggi ha animato Piazza Maggiore, il Cortile di Palazzo D’Accursio e la Sala Anziani.