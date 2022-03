Uno striscione, con la scritta ‘Guerrafondai europeisti… parlate di pace e armate i nazisti’, è stato appeso ieri notte all’ingresso del palazzo di via Rainusso a Modena dove il Pd provinciale ha la sua sede.

“Oltre alla tragedia della guerra in Ucraina – ha detto il segretario provinciale Roberto Solomita -, sul nostro territorio la propaganda putiniana si manifesta in farsa. Qualcuno molto confuso ha attaccato sotto la nostra sede provinciale uno striscione arrivando a usare la parola ‘Europeisti’ come offesa. Saremo sempre schierati per la pace e al fianco dei popoli aggrediti, con buona pace di queste persone”.