Nei giorni scorsi è stata decretata la promozione a Dirigente Superiore del Vice Questore Vicario Dott. Marco Dalpiaz.

Il Primo Dirigente di Polizia, nato a Roma il 16.11.1963, entra a far parte dell’Amministrazione di Pubblica Sicurezza nel 1982 come agente della Polizia di Stato e consegue la Laurea in Giurisprudenza nel 1992.

Dopo aver frequentato il 4° corso accademico all’istituto Superiore di Polizia, viene nominato Vice Commissario e nel 1992 arriva ad Arezzo dove rimane per 18 anni ricomprendendo numerosi incarichi, tra cui quello di Dirigente della Squadra mobile.

Nel Marzo del 2003 ha collaborato attivamente alle indagini sulle Brigate Rosse a seguito dell’omicidio del Sovrintendente della Polizia Ferroviaria Emanuele Petri avvenuto il 2 Marzo di quell’anno a Terontola (AR), nonché, in precedenza, alle indagini relative alle ricerche del latitante Licio Gelli. Ha partecipato, inoltre, alle indagini avviate in seguito all’uccisione del tifoso laziale Gabriele Sandri avvenuto l’11 Novembre 2007.

Nel 2010 viene trasferito alla Questura di Firenze, dove ha svolto l’incarico di Vice Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale e Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sesto Fiorentino; nel 2011 viene promosso a Primo Dirigente e assegnato nel 2012 a Prato con l’incarico di dirigente della Divisione della Polizia Amministrativa e Sociale e dell’immigrazione fino al 2016, quando a Novembre viene nominato Vicario del Questore di Rieti, incarico che ricopre fino al 1° dicembre 2019 occupandosi di tutte le attività di polizia connesse al tragico sisma che ha colpito il Centro Italia nell’agosto del 2016.

Dal 2019 ha assunto e svolto l’incarico di Vicario del Questore di Bologna sovrintendendo alle maggiori manifestazioni di piazza e alle articolate attività della Questura, coordinando, tra l’altro, il servizio di ordine e sicurezza pubblica in occasione della rivolta dei detenuti presso il carcere della Dozza.

Nelle prossime settimane sarà destinatario di un nuovo incarico.