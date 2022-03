Nuovi orari da lunedì 28 marzo per lo sportello di ritiro referti e il call center delle prenotazioni per il Policlinico di Modena. Lo sportello esterno per il ritiro referti sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 15.00, previo appuntamento telefonico.

Il Call Center 800.433422 risponderà dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 15.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00.

Questa modifica ha lo scopo di allineare gli orari al call center 059.3961468 dell’Ospedale Civile attivo, appunto, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 15.00, sabato dalla 8.00 alle 12.00.

Per entrambi gli ospedali a queste modalità di prenotazione si aggiunge il form consultabile all’indirizzo https://www.aou.mo.it/prenotareCIP