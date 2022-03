Con l’amaro in bocca, ma a testa alta. Dopo aver ribaltato il quoziente canestri nell’ultima sfida di regular season con Ferrara, al termine di 40’ dominati, l’Emil Gas non è riuscita a raggiungere la poule playoff a causa della classifica avulsa ed è costretta ad affrontare la poule playout, dove porta in dote i punti conquistati negli scontri diretti della prima fase che le vangono il primato nel nuovo raggruppamento che si è creato insieme alle formazioni del girone B.

La salvezza (ricordiamo che retrocede l’ultima, mentre penultima e terzultima vanno agli spareggi) non dovrebbe essere in discussione, ma iniziare al meglio nel match con Bertinoro è d’obbligo. Si gioca al PalaRegnani (sabato 26/3), palla a due prevista per le 18.

Un’altra avversaria di assoluto livello per la B femminile, in campo (sabato 26/3) alle 18,30 a Castel San Pietro contro la Magika. Archiviato con un pizzico di delusione il ko interno contro la capolista Basket Girls Ancona, ma allo stesso tempo con la consapevolezza di potersela giocare alla pari con chiunque, Fedolfi e compagne affrontano la trasferta bolognese dove troveranno una avversaria decisa a riscattare lo stop dello scorso week end con Puianello, che l’ha privata del secondo posto. All’andata Scandiano fu sconfitta 63-56.