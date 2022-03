Fondazione di Modena e Fondazione di Vignola hanno firmato un accordo per sviluppare e valorizzare il rapporto di collaborazione già esistente su diverse tematiche. Al centro del protocollo, che segue l’intesa già firmata nel 2016, tre linee principali: i rapporti istituzionali con il sistema bancario e delle fondazioni bancarie, la ricerca scientifica, iniziative e beni culturali di interesse comune.

“Con questo accordo confermiamo una collaborazione in alcuni settori di intervento strategici per le nostre comunità – sottolinea il Presidente della Fondazione di Modena Paolo Cavicchioli – Con soddisfazione prosegue l’intesa con la Fondazione di Vignola per concentrare progettualità e risorse su obiettivi comuni, nel segno di un’efficace sinergia tra Fondazioni”.

“In un momento di ripensamento del ruolo delle Fondazioni rispetto ai territori – evidenzia la Presidente della Fondazione di Vignola Carmen Vandelli – è importante rafforzare le collaborazioni tra i nostri Enti con profonda sintonia di intenti per rispondere ai bisogni delle Comunità, allargando la rete di sistema che consente di superare le difficoltà negli ambiti dell’agire comune”.

Il primo punto riguarda i rapporti istituzionali, in particolare i rapporti con l’Associazione tra Fondazioni di origine bancaria dell’Emilia-Romagna e ACRI, l’organizzazione che rappresenta collettivamente le Fondazioni di origine bancaria e le Casse di Risparmio Spa. Sarà Fondazione di Modena a sviluppare in questi ambiti un ruolo di coordinamento e direzione strategica per porre in essere strategie comuni a beneficio di entrambi i firmatari. In questo quadro, particolare rilevanza assumerà la partecipazione della fondazione vignolese al “veicolo d’investimento” sviluppato dalla Fondazione di Modena e al quale già nel corso del 2021 la Fondazione di Vignola ha aderito.

Relativamente al sostegno alla ricerca scientifica, il protocollo riconosce l’opportunità, in termini di efficacia, di un’azione congiunta in grado di superare la dimensione territoriale

particolare della Fondazione di Vignola, che si impegna per il quadriennio 2021-2024 a stanziare nel settore della ricerca scientifica una somma complessiva non inferiore a 200.000 euro. La somma sarà gestita della Fondazione di Modena che la utilizzerà nell’ambito del settore della ricerca scientifica per azioni di impatto significativo individuate dai vertici dei due enti.

L’ultimo punto riguarda iniziative e beni culturali che hanno come riferimento prioritario il territorio dell’Unione Terre di Castelli, ma si sviluppano anche – in una proficua logica di rete – nelle aree servite dalla Fondazione di Modena. In questo caso l’intesa quadriennale prevede un piano d’intervento finanziato con un fondo comune al quale Fondazione di Vignola contribuirà con 840.000 euro mentre Fondazione di Modena contribuirà con 540.000 euro. Fra le attività culturali prese in considerazione dal fondo ci sono Poesia Festival, Festival Grandezze e Meraviglie, ETRA Festival ed il Percorso museale e virtuale Rocca di Vignola.

Il protocollo prevede infine percorsi sinergici per il miglioramento dell’efficienza organizzativa dei due enti in diversi settori, a partire dalle modalità di selezione e valutazione dei progetti, per arrivare alla gestione amministrativa e di bilancio.