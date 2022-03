Al via a Imola domani la 4^ edizione del Campionato Italiano di Duathlon Sprint Individuale Assoluto, Under 23, Mixed Relay e Coppa Crono.

La manifestazione, che si svolgerà sabato 26 e domenica 27 all’interno dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari con l’organizzazione dell’Imola Triathlon, rientra nell’ambito dell’accordo triennale tra Regione Emilia-Romagna e Federazione Italiana Triathlon per lo svolgimento di una serie di eventi in Emilia-Romagna.

In totale, saranno 1.767 gli atleti in gara, con una presenza da record nella competizione individuale che vedrà ai nastri di partenza 1.032 partecipanti (816 uomini e 216 donne) e che si preannuncia di alto contenuto tecnico.

La prima gara in programma è il campionato italiano femminile assoluto e under 23, che partirà alle ore 11 di sabato. Sarà possibile seguire le gare in diretta streaming sui canali ufficiali della Federazione Italiana Triathlon.

“Il calendario di eventi sportivi di alto profilo sul nostro territorio continua ad arricchirsi- afferma il presidente della Regione, Stefano Bonaccini- facendo diventare sempre di più l’Emilia-Romagna la Sport Valley d’Italia. Basti pensare solo all’ultimo grande arrivo, la Coppa Davis che si giocherà a Bologna nei prossimi cinque anni, o ai nuovi fondi stanziati per il piano regionale di riqualificazione dell’impiantistica sportiva che stiamo attuando insieme ai Comuni, fino all’approvazione della Carta Etica dello Sport. Stiamo investendo con grande determinazione sullo sport, che consideriamo uno strumento di promozione del territorio e di valori fondamentali come condivisione, lealtà e inclusività”.

“I numeri previsti anche per il Duathlon a Imola- chiude il presidente- confermano la stretta collaborazione che sullo sport abbiamo con le Federazioni, e ringrazio quella di Triathlon, gli Enti Locali e le associazioni sportive di base”.