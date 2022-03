Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, in orario notturno, nelle quattro notti consecutive di lunedì 28, martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 marzo, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Rovigo e Boara, verso Padova.

Di conseguenza, la stazione di Rovigo sarà chiusa in entrata verso Padova.

Si segnala che, nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 marzo, la stazione di Rovigo sarà chiusa anche in entrata verso Bologna, per consentire attività di ispezione del cavalcavia di svincolo.

In alternativa:

per la chiusura del tratto Rovigo-Boara, verso Padova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rovigo, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: SS16 adriatica, SR88, Via Lina Merlin, Viale Porta Adige, immettersi nuovamente sulla SS16 adriatica e rientrare sulla A13 alla stazione di Boara, per poi proseguire in direzione di Padova;

nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 marzo, per la chiusura della stazione di Rovigo, in entrata verso Bologna, si consiglia di entrare alla stazione di Rovigo sud Villamarzana o di Boara.