Quante volte è capitato di rendersi conto di avere un documento scaduto quando i termini erano già abbondantemente passati? Probabilmente spesso, così il Comune di Castelfranco Emilia ha deciso di mettere in campo una novità che non solo aiuterà i cittadini a rispettare le scadenze programmate, ma lo farà attraverso un’importante innovazione tecnologica che renderà il messaggio ancora più chiaro e al passo coi tempi e, perché no, anche più simpatico.

A partire infatti da questo mese, partiranno le lettere di avviso destinate a tutte le persone i cui documenti d’identità andranno a scadenza nei due mesi successivi e d’ora in avanti sarà sempre così. In queste lettere, però, e qui arriva l’altra importante novità, ci sarà un video clip con tanto di messaggio di benvenuto e informazioni dettagliate, profilato proprio sul destinatario. Esempio: il sig. Mario Rossi, con carta d’identità in scadenza a maggio, riceve già a marzo la lettera di avviso e semplicemente avvicinando il proprio smartphone al QR Code inserito nella lettera, potrà vedere il video dedicato.

Ogni video è unico per chi lo riceve, perché le informazioni rilevanti come il nome, il numero e la data di scadenza della vecchia Carta di Identità sono personalizzate per ciascun cittadino.

Le informazioni che il Comune mette a disposizione per procedere al rinnovo, come numeri di telefono, orario degli sportelli e link a indirizzi web, sono inoltre cliccabili direttamente nel video.

“Curare nel dettaglio i servizi alla persona e alle famiglie è per noi un aspetto centrale e così abbiamo deciso di intraprendere anche questo nuovo percorso, innovativo sia da un punto di vista comunicativo che di approccio tecnologico – ha dichiarato Leonardo Pastore, Assessore alla Comunicazione e all’Innovazione Tecnologica del Comune di Castelfranco Emilia descrivendo come – questo binomio ci permette infatti di approntare una comunicazione sempre più diretta e contestualmente al passo coi tempi. Senza dimenticare, altro aspetto per noi prioritario, il coinvolgimento diretto delle persone nell’ottica della completa e continuativa inclusione, connotazione anche questa per noi imprescindibile, il tutto accompagnato dall’efficacia informativa”.