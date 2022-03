A Reggio Emilia una due giorni teorica e pratica per il primo corso a livello nazionale di Chirurgia laser della Scuola di formazione della Società Italiana di Chirurgia Toracica.

Il corso teorico e pratico, prevede l’approfondimento per chirurghi specialisti o specializzandi in Chirurgia toracica, della chirurgia laser del polmone finalizzata al trattamento delle metastasi polmonari e alla diagnostica per noduli non determinati.

L’applicazione della chirurgia laser nel polmone è varia e durante il corso saranno discussi gli aspetti fisici e di sicurezza dell’utilizzo del laser, le indicazioni e le tecniche operative sia in chirurgia open che video toracoscopica. Il corso si svilupperà in un pomeriggio con lezioni didattiche frontali e interattive dove si discuteranno gli aspetti tecnici dello strumento e le indicazioni e in una seguente intera giornata dove saranno programmate 3/4 procedure sia open che VATS (Video Assisted Thoracoscopic Surgery) in cui i discenti potranno partecipare attivamente al tavolo operatorio e provare lo strumento.

Il corso, il cui responsabile scientifico è il dottor Massimiliano Paci, Direttore della Struttura di Chirurgia Toracica dell’Ausl IRCCS di Reggio Emilia, si svolgerà nei giorni 28 e 29 Marzo 2022. Una seconda edizione è prevista in autunno.

Oltre a Paci, i docenti che si alterneranno sia in aula che in sala operatoria sono Roberto Borrelli, Elisa Grassi, Alberto Matricardi, Uwe Ott, Cristian Rapicetta, Tommaso Ricchetti.