Nei giorni scorsi, a Vignola, in via San Francesco presso il Parco della Biblioteca, una pattuglia di Polizia Locale delle Terre di Castelli è intervenuta a seguito di una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa, nella quale si lamentava la presenza di persone che bevevano alcoolici. La pattuglia, giunta sul posto ha potuto accertare la presenza di un uomo sdraiato sul manto erboso.

Una volta verificato che la persona stesse bene e non avesse necessità di cure mediche, i componenti della pattuglia riconducevano l’atteggiamento dell’insolita posizione all’assunzione eccessiva di sostanze alcoliche. Per questo motivo, A.H. 44 anni, privo di documenti di identità, veniva accompagnato presso gli uffici del comando per essere foto segnalato. L’uomo è stato poi denunciato per inosservanza alle norme sugli stranieri mentre, a causa dell’accertamento dello stato di ubriachezza, si è provveduto a intimargli l’ordine di allontanamento dal luogo frequentato, tramite la normativa sul DASPO urbano.