Il Palazzo Ducale sarà visitabile, nel rispetto delle normative vigenti per il contenimento della pandemia da Covid 19, dal prossimo 25 marzo fino al 31 dicembre 2022, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, dal martedì alla domenica, compresi i giorni festivi infrasettimanali (NB: il lunedì feriale è giorno di chiusura settimanale, mentre il lunedì festivo il Palazzo sarà aperto al pubblico, con posticipo della giornata di chiusura al giorno successivo).

L’ultimo ingresso è consentito un’ora prima della chiusura.

L’accesso ai gruppi è consentito con numero massimo di 25 persone per gruppo, purché vengano rispettate le distanze di sicurezza; i gruppi vengono gestiti dal personale di accoglienza e vigilanza, invitando il capogruppo a modulare il percorso di visita secondo le disposizioni che sono state individuate per rispettare per ogni sala i criteri di sicurezza.

Si ricorda che è disponibile per i dispositivi Apple (download dall’App Store) e Android (da Google Play) l’App “Palazzo Ducale di Sassuolo” con differenti percorsi audio guidati; presso la Biglietteria del Palazzo Ducale, per coloro che ne fossero sprovvisti, è possibile l’acquisto degli auricolari al costo di 1 euro.

Per prenotazioni: Biglietteria Palazzo Ducale 389 2673365.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito delle Gallerie Estensi, alla pagina dedicata al Palazzo Ducale al seguente link: https://gallerie-estensi.beniculturali.it/palazzo-ducale/

E’ possibile acquistare il biglietto di ingresso on line al link: https://ticket.midaticket.it/gallerieestensi/Event/6/Dates

Gallerie Estensi Largo Porta Sant’Agostino, 337 – 41121 Modena Tel. +39 059 4395711 – ga-esten@beniculturali.it –