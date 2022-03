Tre incontri in presenza, a Modena, Bologna e Reggio Emilia, per rilanciare forte e chiaro il messaggio di Confapi Emilia, in accordo con l’Arma dei Carabinieri, che intende promuovere i valori di legalità ed etica nel tessuto economico emiliano.

Risale infatti allo scorso Giugno il protocollo di intesa firmato da Confapi e dall’Arma dei Carabinieri per il contrasto alla criminalità organizzata. Il Protocollo prevede una serie di incontri in presenza che possano aiutare a riconoscere sul nascere tentativi di infiltrazione della criminalità all’interno delle piccole e medie imprese.

Alla luce della sigla di questo importante Protocollo, volto ad aiutare proprio le piccole e medie imprese, Confapi Emilia ha deciso di organizzare tre eventi in presenza nelle tre province che l’Associazione rappresenta – Bologna, Modena e Reggio Emilia – per promuovere i principi e i valori contenuti nel protocollo tra le aziende associate del territorio.

In particolare, il primo evento si terrà a Modena, il 29 Marzo 2022 dalle 15 alle 17, nella sede della Camera di Commercio di Modena.

Il programma prevede, dopo un saluto introduttivo del Presidente di Confapi Emilia Alberto Cirelli, gli interventi dell’Arma dei Carabinieri. In particolare, ad intervenire sarà anche il Ra.C.I.S. – Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche – per quanto riguarda il tema della Cybercrime e Cybersecurity. Seguiranno poi gli eventi di Bologna e Reggio Emilia rispettivamente il 10 Maggio 2022 allo Spazio MUG e il 18 Maggio 2022 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia.

«Siamo orgogliosi di questo protocollo nato dalla solida collaborazione con l’Arma dei Carabinieri – ha commentato il Presidente di Confapi Emilia, il reggiano Alberto Cirelli – come già affermato dal nostro Presidente Nazionale Maurizio Casasco, la legalità rappresenta il presupposto imprescindibile per la crescita e il lavoro. Non possiamo abbassare la guardia: vogliamo contribuire alla creazione delle condizioni di sicurezza e rispetto della legge di cui un’economia sana ha bisogno, soprattutto in un momento geopolitico delicato come questo che stiamo vivendo. Sulla scena nazionale e mondiale attuale infatti sono presenti equilibri molto delicati, eppure mai bisogna dimenticarsi di coltivare i valori cardine della nostra economia tra i quali in primis la legalità».