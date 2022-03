Per la sua seconda tappa al Teatro Ebe Stignani di Imola, il festival itinerante Crossroads gioca uno degli assi del suo vasto programma: giovedì 31 marzo (inizio alle ore 21:15) il celeberrimo trombettista Paolo Fresu proporrà popOFF!, concerto incentrato sulla ‘traduzione’ jazzistica delle canzoni dello Zecchino d’Oro. Per capire quanto Fresu tenga a questo progetto, basta scorrere il cast superlativo che ha convocato: Cristina Zavalloni alla voce, Cristiano Arcelli alle ance, Dino Rubino al pianoforte, Marco Bardoscia al contrabbasso e il Quartetto Alborada, ovvero Anton Berovski e Sonia Peana ai violini, Nico Ciricugno alla viola e Piero Salvatori al violoncello. Il concerto è realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Imola e il Combo Jazz Club di Imola. Biglietti: prezzo intero euro 20; ridotto 16.

Nel pomeriggio, la kermesse musicale organizzata da Jazz Network e dall’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna prevede inoltre un appuntamento letterario al Ridotto del Teatro Ebe Stignani (ore 18): Vanni Masala presenterà il suo libro “Le muse del jazz” (Edizioni Curci, 2021), illustrato da Marilena Pasini e dedicato a numerose figure femminili che hanno ispirato la composizione di celebri brani del repertorio jazzistico. L’autore sarà affiancato nella conversazione da Franco Minganti, docente universitario e a sua volta autore di libri su temi jazzistici, dal giornalista Daniele Barbieri, dalla cantante Valentina Monti e dal chittarista Dagmar Benghi.