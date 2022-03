Il 31 marzo alle 21 farà tappa al Teatro Duse di Bologna il ‘Morabeza in teatro World Tour’, la tournée internazionale con cui Tosca presenta il suo ultimo album, intitolato appunto ‘Morabeza’ e che, nel 2020, le è valso ben due Targhe Tenco come miglior interprete di canzoni e migliore canzone con ‘Ho amato tutto’.

Il lungo tour, partito da Napoli il 30 ottobre 2021 e che terminerà a dicembre 2022, la vedrà tornare a esibirsi in alcuni dei più importanti teatri in Italia e nel mondo. In concomitanza, infatti, con l’uscita della versione spagnola, francese e brasiliana di ‘Ho amato tutto’, rispettivamente adattata da Sílvia Pérez Cruz, Awa Ly e Adriana Calcanhotto, nonché del lancio del disco ‘Morabeza’ sul mercato brasiliano e portoghese per la Biscoito Fino, Tosca sarà impegnata in una serie di date che includono tappe a Dubai, Abu Dhabi, Alger, Oran, Istanbul e Oltreoceano, in Brasile Uruguay, Paraguay, Perù e Stati Uniti, ma anche a Parigi, Barcellona, Lisbona e Madrid.

Cantante e ricercatrice musicale da sempre affascinata dalle musiche del mondo, tra le voci più belle e versatili del panorama italiano ed estero, oltre a un’impeccabile padronanza tecnica, Tosca ha in sé grandissima eleganza e intensa forza creativa. ‘Morabeza in teatro World Tour’ rispecchia proprio questo melting pot artistico intimo, raffinato e allo stesso tempo popolare.

Biglietti da 21,00 a 33,00 euro. Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it – Dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. On line: teatroduse.it | Vivaticket | Ticketone