Due occasioni per incontrare il Teatro dell’Orsa sono in arrivo domenica 27 marzo: alle ore 16.30 al Teatro Gonzaga-Ilva Ligabue di Bagnolo in Piano andrà in scena L’acciarino magico, mentre alle ore 17 l’Auditorium Gianfranco Masini dell’Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti a Reggio Emilia accoglierà, nell’ambito della rassegna Lo Scrigno dei Suoni 2022, lo spettacolo con musica dal vivo Fiabe a colori – sinfonia di storie in libertà.

«Una fiaba iniziatica. Tra le più belle storie di Andersen» racconta Bernardino Bonzani in merito a L’acciarino magico, spettacolo da lui interpretato prodotto da Europa Teatri «Una vecchia strega sotto un albero aspetta un giovane soldato per inviarlo nella pancia della terra. Inizia così un’avventura indicibile. Tre caverne, tre cani, tre tesori da custodire e un magico acciarino che salva la vita. Un viaggio tra re e regine, ricchezza e povertà, una fiaba per ricordarci che nelle tasche, anche nel momento del pericolo, abbiamo insperate risorse, inaspettati aiutanti che ci porteranno alla salvezza e forse al coronamento dell’amore».

«Tre storie per ridere in libertà nell’incanto di prati prodigiosi, regni in rivolta, raggi dorati» spiega Monica Morini autrice e interprete di Fiabe a colori – sinfonia di storie in libertà in merito allo spettacolo che si avvale delle musiche dal vivo di Gaetano Nenna «Un topo, una pecora, due castelli per camminare un tempo senza tempo, dove i bambini hanno diritto alla pace, al gioco, ai pensieri selvatici. Perché le parole, come dice Topo Federico, ci aprono mondi di meraviglia».

L’acciarino magico: info e prenotazioni 0522 952885, info@quellidel29.it. Il Teatro Gonzaga-Ilva Ligabue si trova in Piazza Garibaldi 2 a Bagnolo in Piano (RE).

Fiabe a colori: info e prenotazioni 0522 456771, portineriaperi@comune.re.it. L’Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti si trova in Via Dante Alighieri 11 a Reggio Emilia.

Info sul Teatro dell’Orsa: https://www.teatrodellorsa.com/.