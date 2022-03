I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 37enno moldavo residente a Bologna, per maltrattamenti contro familiari o conviventi. E’ successo ieri sera, alle ore 23:30, quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Bologna sono stati informati che da un appartamento condominiale situato nel rione Bolognina provenivano delle urla di una donna e di una bambina che chiedevano aiuto.

Appresa la notizia, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile si sono diretti sul posto e quando sono entrati nell’appartamento, hanno trovato i vicini di casa della donna che la stavano soccorrendo con del ghiaccio per alleviarle il dolore al volto e al naso che il marito, per futili motivi e sotto i fumi dell’alcool, le aveva procurato prendendola a pugni in faccia. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, l’arrestato è stato tradotto in carcere. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118. La stessa ha riferito di essere vittima delle violenze del marito da diversi anni, nonostante avesse sempre deciso di non presentare denuncia o richiedere l’intervento delle Forze dell’ordine.