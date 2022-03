L’incontro dal titolo “Le sfide per l’Italia in Europa, dal recovery plan alla guerra russo-ucraina”, con la europarlamentare Pd e presidente European Parliament Ceramics Forum Elisabetta Gualmini, è previsto venerdì 25 marzo alle 20.45 nella Sala della loggia a Formigine in piazza della Repubblica 5, e in diretta Youtube sul canale del circolo Pd di Fiorano modenese.



