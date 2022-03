Si terrà domenica 27 marzo, fin dalle prime ore del mattino, la 17esima edizione della P’caria “Il maiale in piazza”. La manifestazione, storicamente in programma nel mese di gennaio, era stata annullata a causa della recrudescenza dei contagi da Covid-19. Ora, il più grande mercato enogastronomico della provincia di Modena, che celebra la lavorazione tradizionale della carne suina, ritorna in un’inedita e ricca edizione primaverile.

“In questo momento storico vogliamo dare un valore simbolico a questa festa – commenta Luisa Zaccarelli assessore alla Cultura e gli Eventi – l’avevamo posticipata per l’aumento dei contagi e oggi, invece, ce la ritroviamo nel pieno di una guerra in Europa. Lo stare insieme, il condividere l’arte e le tradizioni, sono espressione di una cultura dell’inclusione, che mette al centro l’umano nelle sue manifestazioni più profonde e positive”.

Il programma, organizzato dal Comune di Campogalliano e dalla Polisportiva, prevede dalle ore 9 del mattino momenti dedicati alla lavorazione della carne e appuntamenti con animazioni e spettacoli nelle piazze e nelle vie del centro. La giornata verrà inaugurata dalla cottura di ciccioli e coppa di testa, in piazza Vittorio Emanuele II, a cura dei Norcini di Campogalliano, di San Martino in Rio e dei comuni limitrofi. Gli stessi si sfideranno, dalle ore 16.30, all’interno dell’ottava edizione del Palio della P’caria che assegnerà il titolo di “Re del cicciolo”. Sempre dal mattino, in piazza Vittorio Emanuele II e in via Garibaldi, via Roma e via Dei Mille, sono in programma il mercatino dell’Arteingegno, i mercati e gli stand enogastronomici dedicati allo street food e alla vendita dei prodotti tipici locali.

Approfondimento storico sui sistemi di pesatura e una sezione dedicata alle bilance da macelleria costituiscono la proposta del Museo della Bilancia che, dalle ore 10.30 alle 18.30, aprirà gratuitamente le proprie sale.

Durante la giornata ci sarà spazio anche per le performance del duo Paglietta e Bombetta e della famiglia Pavironica il cui affaccio dal balcone del Municipio è previsto alle 15. Nelle prime ore del pomeriggio è in programma l’esibizione di Marco J Mammi con le note del suo rock dialettale.