Si svolgerà lunedì prossimo, 28 marzo a partire dalle ore 20 presso la sala consigliare di via Pretorio, la prossima seduta del Consiglio Comunale di Sassuolo, convocata dal Presidente Luca Caselli con 14 punti all’ordine del giorno, di cui tre interrogazioni.

Si inizierà con l’interrogazione a firma del consigliere Giulia Pigoni (Gruppo Misto) avente ad oggetto “Sede Pubblica Assistenza Sassuolo”, per poi proseguire con quella a firma di Tommaso Barbieri (Sassuolo Futura) avente ad oggetto “Riqualificazione Paggeria”.

Chiuderà le interrogazioni quella a firma del Consigliere Giulia Pigoni avente ad oggetto “Degrado e mancata sicurezza presso l’ingresso della scuola San Giuseppe”.

Dopo una comunicazione da parte del Sindaco, avverrà la surroga dei consiglieri Samanta Ruffaldi e Alessandro Lucenti, con la convalida dei consiglieri subentranti.

Al punto 6 dell’ordine del giorno la costituzione delle Commissioni Consiliari Permanenti – primo aggiornamento. Comunicazione del Presidente; a cui seguirà l’approvazione della

variante al Piano Urbanistico Attuativo (Pua) in variante al Piano Operativo Comunale (Poc) vigente, relativo al comparto denominato “Ambito AC sub D – via San Polo”.

Al punto numero 8 del Consiglio Comunale la ratifica della deliberazione n. 28 adottata dalla Giunta comunale in via d’urgenza nella seduta del 1/3/2022; a cui seguirà l’approvazione alla variazione al bilancio di previsione 2022-2024.

Al punto numero 10 dell’ordine del giorno sarà in approvazione l’accordo di partenariato pubblico-pubblico tra Comune di Sassuolo e Spezia Risorse spa, società in house providing dei comuni di La Spezia e altri; a cui seguirà la correzione delle aliquote Imu e disposizioni in materia di Tari anno 2022.

Tre Ordini del Giorno chiuderanno al seduta del Consiglio Comunale.

Si inizierà con l’esame di quello presentato dal consigliere Serena Lenzotti (Partito Democratico) avente ad oggetto “Crisi energetica e Distretto Ceramico. Azioni per affrontare la situazione”; per poi proseguire con quello presentato dal Capogruppo del Partito Democratico Maria Savigni avente ad oggetto “Azioni a sostegno di famiglie e associazioni in difficoltà causa emergenza bellica”.

Chiuderà la seduta del Consiglio Comunale l’esame dell’Ordine del Giorno presentato dal Capogruppo del Partito Democratico Maria Savigni, avente ad oggetto “Intitolazione via al cantautore Pierangelo Bertoli”.

In osservanza delle normative anti Covid, la presenza del pubblico alla seduta del Consiglio non sarà permessa, ma l’intera seduta potrà essere seguita in diretta streaming sul canale youtube e sulla pagina facebook del Comune di Sassuolo, dalla mattina seguente l’intera registrazione sarà pubblicata sul sito internet istituzionale.