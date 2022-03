La Giunta comunale di Formigine ha approvato all’unanimità l’“Atto di indirizzo per favorire le pari opportunità di genere e generazionali nei contratti pubblici per la fornitura di servizi”, con il quale ha dato disposizioni agli uffici interessati da gare o affidamenti di servizi di indicare quote fissate ad almeno il 30% di assunzioni di personale sotto i 36 anni e di donne, oltre che di inserire nelle procedure stesse meccanismi premiali per i soggetti imprenditoriali che attuino azioni concrete per la parità di genere e generazionale.

Tali indirizzi sono ad oggi previsti per i soli bandi legati al PNNR.

“Con tale provvedimento, tra i primi nel suo genere – dichiarano gli assessori Marco Biagini e Roberta Zanni, assessori rispettivamente alle Nuove opportunità per i giovani e alle Pari Opportunità – l’Amministrazione comunale di Formigine vuole dare concretamente seguito a quanto contenuto in tutte le agende politiche del momento per la vicinanza e il supporto a giovani e donne. Ogni crisi che abbiamo vissuto sino a qui, con riferimento particolare a quanto provocato dalla pandemia e di ciò che temiamo possa accadere anche con la più recente crisi umanitaria in Ucraina, determina in modo evidente una disparità di effetti per i soggetti più fragili della popolazione; per questa ragione supportare con ogni mezzo l’inserimento o il reinserimento delle persone nel mondo del lavoro rappresenta uno dei modi più significativi per abbattere parte di queste iniquità”.