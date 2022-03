“Lavorare in un ente locale significa avere come propri datori di lavoro i cittadini e lo Stato, significa essere in prima linea per consentire l’accesso ai servizi e alle opportunità, ma anche fare in modo che le regole vengano rispettate da tutti in modo corretto. Lavorare in un Ente Pubblico significa soprattutto essere dei sognatori testardi, essere convinti che possiamo cambiare il mondo con piccole grandi azioni quotidiane.

Durante la pandemia e anche in questa emergenza Ucraina, così come durante le calamità di ogni tipo, il Comune, le AUSL, gli Enti di vario ordine e grado sono stati e sono il primo punto di riferimento sia per il Governo che per i cittadini.” Dichiara la Sindaca Francesca Bedogni che in occasione del 162^ compleanno del Comune di Cavriago ha voluto organizzare un convegno proprio sul lavoro pubblico.

Sabato mattina dalle ore 10.00 in Sala Civica “C. Arduini” dopo il saluto delle rappresentanze sindacali, interverrà il Sindaco di Reggio Emilia e Presidente ANCI Emilia Romagna, Luca Vecchi, per soffermarsi sulle riforme che servono al pubblico impiego, alla luce di quanto successo in questi ultimi anni e di quello che devono diventare gli enti locali.

Successivamente il reggiano Mauro Bonaretti, Capo dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero per le infrastrutture e la mobilità sostenibile racconterà il suo punto di vista sul valore del dipendente pubblico nella società.

Parteciperanno al convegno anche Cristina Marchesi, Direttore Generale di AUSL e Barbara Gilioli, Direttore AUSL del Distretto di Montecchio Emilia che racconteranno cosa è stata l’emergenza COVID, descrivendo lo straordinario sforzo pubblico messo in campo dall’Azienda Sanitaria reggiana.

Alla fine del convegno saranno ringraziati pubblicamente i lavoratori che hanno concluso la loro attività dall’inizio del mandato della Sindaca.

Per partecipare al convegno è richiesto il Super Green Pass e la mascherina FFP2. E’ gradita la prenotazione alla segreteria del Sindaco (tel. 0522 373 484 – segreteria.sindaco@comune.cavriago.re.it)