Tutto è pronto per accogliere le iscrizioni ai soggiorni di studio organizzati e promossi dal Comune di Bologna in collaborazione con l’Associazione Yoda APS, che quest’anno, dopo lo stop dovuto alla pandemia tornano anche all’estero.

Lunedì 28 marzo 2022 alle ore 9 infatti, si potrà procedere ad inviare le adesioni on line per le destinazioni in Piemonte, Toscana e Emilia Romagna, Irlanda e Spagna.

I soggiorni di studio, programmati nel mese di luglio, sono rivolti ai giovani dagli 11 ai 17 anni residenti a Bologna e nell’area metropolitana e hanno una durata dai 7 ai 15 giorni.

Quest’anno, in particolare, le esperienze rivestono un carattere ambientale/naturalistico diversificato a seconda dell’età e mettono al centro il viaggio come elemento di formazione. Non è solo dunque l’occasione per scoprire nuovi luoghi ed incontrare nuovi amici, ma è un’opportunità che, attraverso la sperimentazione di valori quali la tolleranza, la comprensione e la condivisione, consente ai giovani di vivere un’esperienza a stretto contatto con il territorio, la natura, la storia, con spirito di curiosità, di crescita individuale e di partecipazione.

All’estero, i soggiorni di studio sono caratterizzati dall’apprendimento della lingua straniera, attraverso un’esperienza in famiglia a stretto contatto con tradizioni e culture diverse.

Sul portale www.flashgiovani.it/giramondo si possono trovare le descrizioni delle varie destinazioni, le modalità di iscrizione e le condizioni di partecipazione.

Le iscrizioni sono accolte secondo l’ordine di arrivo e avvengono esclusivamente online cliccando il pulsante ISCRIVITI presente alla pagina web relativa a ogni soggiorno:

www.flashgiovani.it/destinazioni-2022

Per orientarsi sulle varie opportunità e per ogni altra informazione: Servizi per i giovani – Scambi e soggiorni all’estero Palazzo d’Accursio, Piazza Maggiore 6 Tel. 0512193546 – 0512194967 – giramondo@comune.bologna.it – www.flashgiovani.it/giramondo