Domenica 27 marzo in Piazza Ciro Menotti torna il GET Babele con “FreePower Games”, un pomeriggio pieno di tanti giochi gratuiti per i ragazzi delle medie. Appuntamento alle 14.30 nei pressi del Pala AVF per l’iscrizione e il ritiro della scheda di partecipazione, utile alla raccolta dei punti nei vari giochi. Al termine del pomeriggio i 10 ragazzi che avranno raccolto più punti e che avranno svolto più volte ciascun gioco presenti, saranno premiati con bellissimi premi. Non mancheranno premi di partecipazione per tutti.

Necessario essere muniti di green pass rinforzato e mascherina. L’attività è svolta dal Gruppo Babele in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese. Un ringraziamento particolare va a: Gelateria Joy, Gelateria La Monique, Gelateria Charlie, Apple Promotions & Gadgets e Libreria Le Vite degli Altri, che hanno collaborato per i premi. Vi aspettiamo per un pomeriggio divertente e con tanta voglia di stare insieme.

Il giorno precedente, sabato 26 marzo, alle ore 16.00 inaugura una mostra di pittura al Circolo Nuraghe, in via Gramsci 32 presso Villa Cuoghi. Esporranno i pittori Mauro Giorgi, Carlo Gibertoni, Maria Gentile, Carla Casolari; presente anche qualche opera dello scultore Massimo Lanzarini. Per chi volesse accedere alla mostra fuori dall’inaugurazione, orario di apertura sabato e domenica dalle ore 16.00 alle 19.00; giorni feriali su appuntamento (cell. 333.3145324 oppure 338.1421867).