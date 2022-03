Un appuntamento per farsi trovare pronti alla sfida del Pnrr, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che rappresenta il più ambizioso e organico programma di riforme e investimenti mai sviluppato nel nostro Paese e impatterà in modo molto importante anche sulla vita delle imprese. Lapam Confartigianato propone per giovedì 24 marzo alle ore 17 presso la sede centrale (a Modena, in via Emilia Ovest 775) una tavola rotonda dal titolo ‘Pnrr, quali opportunità per le imprese? Per rispondere a questa domanda l’associazione ha invitato rappresentanti del Governo e della Regione, oltre naturalmente agli esperti del sistema associativo.

Interverranno quindi Maria Cecilia Guerra, Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Presidente Lapam Confartigianato, Gilberto Luppi, Morena Diazzi, Direttore generale Economia della Conoscenza, Lavoro e Impresa, Regione Emilia Romagna e Paolo Manfredi, responsabile progetto speciale Pnrr Confartigianato Imprese. La tavola rotonda sarà moderata da Gianni Trovati del Sole 24 Ore.

Le missioni individuate nel Pnrr hanno il compito di ridisegnare la pubblica amministrazione, rafforzare e ammodernare le infrastrutture e contribuire a innovare e a ridurre l’impatto ambientale delle imprese. Tutto questo in tempi e con procedure serrate. In sintesi il Pnrr è una straordinaria opportunità, ma richiede da parte di tutti i soggetti coinvolti una straordinaria capacità di progettazione e implementazione dei progetti.

È possibile partecipare in presenza, presso la sede centrale Lapam (in via Emilia Ovest 775) oppure online tramite collegamento web, per iscrizioni www.lapam.eu.