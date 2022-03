Dal 25 al 27 marzo Massimiliano Gallo e Stefania Rocca saranno in scena al Teatro Celebrazioni di Bologna con lo spettacolo scritto da Maurizio De Giovanni Il silenzio grande, diventato anche un film di successo presentato all’ultimo Festival di Venezia.

Scrittore napoletano di fama internazionale, Maurizio De Giovanni è autore di numerosi libri di successo diventati poi note serie televisive come “I bastardi di Pizzofalcone”, “Il Commissario Ricciardi” e “ Mina settembre”. Questa commedia in due atti vede alla regia Alessandro Gassmann.

Intero 29,00 € – Ridotto 26,00 € – Abbonato 24,00 € – Under 29 22,00 €

La biglietteria del Teatro Celebrazioni è aperta dal martedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (Via Saragozza 234, Bologna | Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it). Per assistere agli spettacoli e agli eventi in Teatro è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 e presentare il Super Green Pass.