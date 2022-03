Seicento persone hanno partecipato ieri sera a Soliera alla fiaccolata per la pace contro la guerra in Ucraina, un’iniziativa condivisa tra l’amministrazione comunale e l’ampio spettro dell’associazionismo del territorio, con in più una presenza importante del mondo della scuola e della comunità parrocchiale. Il corteo si è avviato intorno alle ore 20 da piazza Lusvardi per allungarsi con compostezza lungo via Roma, quindi approdare in via Matteotti e infine risalire lungo piazza Fratelli Sassi di nuovo nella grande piazza su cui si affaccia il Castello Campori, che per l’occasione era illuminato con i colori dell’arcobaleno, simbolo di pace.

Particolarmente numerosi i nuclei familiari al completo, con genitori e bambini, con gli scout a proporre letture e canti lungo il percorso.

A fine corteo in tre hanno preso la parola, a cominciare dalla signora ucraina Olga, in rappresentanza della sua comunità, poi il parroco don Francesco Preziosi e infine il discorso del sindaco di Soliera Roberto Solomita che ha voluto sottolineare come “con la guerra perdono tutti. L’unico modo di vincere una guerra è non farla”.