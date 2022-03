Si svolgerà sabato 2 aprile la terza edizione della “Camminata delle Canalette”, organizzata dall’Associazione “Le Canalette Asd” in collaborazione con il Circolo Sant’Agostino e la Podistica Sassolese.

Tre percorsi a passo libero attraverso i parchi del centro storico e la ciclabile sul Secchia: il corto da 2,7 km, il medio da 7,5 km ed il lungo da 10 km.

Il ritrovo è fissato per le ore 14,30 di sabato 2 aprile al parco Vistarino (davanti l’entrata di via Giacobazzi) con la partenza prevista alle ore 15: non serve l’iscrizione, la partecipazione è a offerta libera.