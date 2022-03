L’Università popolare di Formigine, con il patrocinio del Comune, rinnova la proposta di riflessione sull’attualità. Questa volta, sotto ai riflettori c’è la Cina: una superpotenza mondiale il cui ruolo di fronte al conflitto in corso tra Russia e Ucraina è sempre più spesso approfondito. A parlarne sarà un relatore d’eccezione: l’Ambasciatore Pietro Ballero. Gli incontri si terranno il 24 e 31 marzo e il 7 aprile alle 20.30 in sala Loggia (piazza Repubblica 5).

Ballero ha svolto la sua Carriera Diplomatica come Incaricato d’Affari a Kabul (Afghanistan) dal 1983 al 1985. Nel 1990 è stato Console Generale a Shanghai (Cina). Nel 1997 è a Kinshasa (Congo) come Ambasciatore. Nel 2003 è Ambasciatore a Dhaka (Bangladesh). Dopo aver ricoperto l’incarico di Ambasciatore itinerante in Africa per Milano Expo 2015, nel 2008 diviene Ambasciatore a Kampala (Uganda) ed accreditato, con credenziali di Ambasciatore, anche a Kigali (Ruanda) e a Bujumbura (Burundi).

Nel primo incontro del 24 marzo si approfondirà la storia tradizionale della Cina, nel secondo i risvolti economici, per poi finire con il suo ruolo nello scacchiere internazionale.

La prenotazione è consigliata sul sito Eventbrite “I misteri del drago”.