Promuovere l’incontro tra le imprese del territorio e le persone in cerca di occupazione. È questo l’obiettivo del Protocollo di intesa tra Confcommercio Imprese per l’Italia Bologna e Dipartimento welfare e benessere di comunità del Comune di Bologna, approvato oggi in Giunta.

Il protocollo prevede l’attivazione di laboratori informativi e orientativi gratuiti, rivolti a cittadini in cerca di lavoro o di una nuova occupazione, su tematiche individuate sulla base delle esigenze occupazionali delle imprese associate a Confcommercio, in modo da favorire il possibile inserimento dei partecipanti all’interno delle imprese interessate.

I laboratori saranno realizzati da Iscom (Ente formativo di Confcommercio accreditato presso la Regione Emilia Romagna) insieme allo Sportello comunale per il lavoro, il servizio di consulenza, orientamento e supporto alla ricerca del lavoro del Comune di Bologna.

Le informazioni sui laboratori e sulle modalità di partecipazione verranno diffuse attraverso la pagina Facebook dello Sportello lavoro e tramite il contatto diretto con i cittadini che usufruiscono dei servizi di consulenza e orientamento dello Sportello.

Lo Sportello comunale per il lavoro

Tra le nuove funzioni attribuite al Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere di comunità sono ricomprese quelle relative alla promozione dell’autonomia della persona, attraverso la programmazione e pianificazione dei servizi e degli interventi territoriali di sviluppo delle politiche attive per il lavoro.

Lo Sportello lavoro è il servizio del Comune di Bologna che aiuta le persone a individuare e realizzare il proprio progetto formativo e professionale, attraverso azioni di consulenza, orientamento e supporto alla ricerca del lavoro. Promuove servizi informativi, mirati a segnalare opportunità di formazione e lavorative e laboratori di formazione e orientamento.

Nel corso del 2021 sono state oltre 2300 le persone che si sono rivolte a questo servizio per un supporto alla ricerca del lavoro e più di 400 i cittadini, per la maggior parte giovani, che hanno partecipato ai laboratori formativi.