Per consentire lavori di manutenzione della segnaletica, in orario notturno, dalle 20:00 alle 22:00 di venerdì 25 marzo, sul Ramo di allacciamento SS16 adriatica/Diramazione per Ravenna, sullo svincolo “Quadrifoglio” della Diramazione per Ravenna, al km 29+800, sarà chiuso lo svincolo che dalla SS16 adriatica immette sulla Diramazione per Ravenna, per chi proviene da Ferrara ed è diretto sulla A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di utilizzare il ramo di entrata della SS16, con provenienza Rimini.



