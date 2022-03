Il Comune di Vignola mette a disposizione 108.000 euro per realizzare progetti per la città, presentati e votati dai cittadini. Le proposte devono riguardare spese per investimenti, opere, acquisti durevoli, e devono avere un valore ricompreso tra i 27.000 e i 36.000 euro. Le proposte potranno essere presentate fino al 18 aprile sulla piattaforma “partecipa.comune.vignola.mo.it”

La settimana scorsa si sono svolti i primi incontri on line per illustrare le fasi del percorso e le modalità di partecipazione. Giovedì 24 marzo, invece, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, è in programma un workshop in presenza, ospitato nella Sala consiliare del Municipio di Vignola, dal titolo “Costruiamo insieme le proposte per la città”. “Sarà una giornata dedicata ad incontri in presenza, con gli studenti e con tutti i cittadini, occasione per illustrare le proprie idee per la città e per costruire insieme le proposte – spiega l’assessore al Bilancio Mauro Smeraldi – Anche quest’anno, come noto, abbiamo intercettato il finanziamento regionale su democrazia e partecipazione, arricchito però di alcuni elementi. In particolare, abbiamo introdotto uno specifico percorso solo per le scuole superiori: gli studenti delle scuole che hanno aderito, Paradisi e Spallanzani, avranno a disposizione 6.000 euro, per ogni scuola, da destinare alla realizzazione di due progetti di investimento per le scuole stesse”. Il primo incontro con gli studenti ha avuto uno straordinario successo: hanno partecipato quasi 100 ragazzi.

“Sottolineiamo comunque – continua Smeraldi – che il percorso del Bilancio partecipativo è aperto a tutti i cittadini residenti, ma anche non residenti che abbiano almeno 16 anni e lavorino o studino o svolgano attività di volontariato a Vignola. Ma non solo: il percorso è stato approvato in Consiglio Comunale, all’unanimità, da maggioranza e minoranza, ed è infatti a disposizione di tutti”.

Parallelamente si sta svolgendo un altro percorso partecipato, in collaborazione con l’Agenzia per la Mobilità di Modena, dedicato alla scuola Media Muratori, che si chiama “A scuola in Autonomia”. L’obiettivo è quello di favorire l’accesso a scuola dei ragazzi, con mezzi diversi dall’auto, vale a dire a piedi o in bicicletta, in gruppi, garantendo la loro sicurezza. Giovedì pomeriggio il progetto verrà illustrato al Consiglio Comunale dei Ragazzi, presso la scuola, e sarà presente anche l’Amministratore Unico di AMO, Andrea Burzacchini.