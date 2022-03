Un gruppo di cammino per ricordare una marcia avvenuta 77 anni fa. Anpi Albinea, in collaborazione con Comune, Pro loco, Comitato Gemellaggi Pace e Cooperazione Internazionale, e Istoreco, l’ha organizzata per venerdì 25 marzo.

L’intento è quello di ripercorrere i sentieri che, nella notte tra il 26 e 27 marzo del 1945, portarono 110 uomini ad attaccare il Comando tedesco di Villa Rossi e Villa Calvi. All’epoca quelle strade nei boschi furono calcate da reparti britannici delle Sas e formazioni partigiane reggiane delle Brigate Garibaldi, “Gufo Nero” e battaglione russi. Operazione Tombola fu il nome dell’offensiva che distrusse il centro di comando tedesco a Botteghe, interrompendo i contatti tra Berlino e la Linea Gotica.

L’iniziativa rientra nel calendario della due giorni organizzata dal Comune per ricordare quell’azione che ebbe pieno successo e fu uno degli eventi militari più importanti della Resistenza, non solo reggiana. Quest’anno i partecipanti, oltre alle spiegazioni delle guide durante il cammino, troveranno una graditissima sorpresa grazie alla presenza dei Modena City Ramblers e della loro musica.

Il ritrovo, per coloro che decideranno di raggiungere il punto di partenza con mezzi propri, sarà alle 17 a Cà del Lupo, nel comune di Viano. Comune di Albinea, Anpi e Pro Loco metteranno anche a disposizione due pullman, che invece partiranno da piazza Caduti Alleati di Villa Rossi, a Botteghe di Albinea. Coloro che decidessero di usufruire del trasporto dovranno ritrovarsi in piazza alle 16.30.

Per avere posto sul pullman è obbligatorio prenotarsi scrivendo a biblioteca@comune.albinea.re.it o telefonando al numero 0522.590232 (fino ad esaurimento posti). Il trasporto è gratuito, ma chi volesse potrà effettuare un’offerta liberà che sarà destinata ad Anpi Albinea. A bordo dei mezzi sarà obbligatorio indossare la mascherina FFP2 e per salire sarà obbligatorio esibire il Green Pass.

La partenza da Cà del Lupo, al suono della cornamusa, è prevista alle ore 17 circa e l’arrivo a Botteghe avverrà tra le 21.30 e le 22. La camminata sarà su un sentiero facile da percorrere e in discesa

Il consiglio ai partecipanti è indossare abbigliamento comodo da camminata e munirsi di borraccia con acqua.