In occasione del trentesimo anniversario dell’istituzione del Servizio di emergenza medico-sanitaria territoriale, il “118”, anche Reggio Emilia accoglie l’invito dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci) a illuminare di blu luoghi simbolici della città.

Da stasera al 25 marzo sarà illuminata la fontana del teatro Municipale ‘Romolo Valli’ e da stasera al 27 marzo saranno illuminati i Ponti di Calatrava.

Le iniziative nazionali si svolgeranno infatti nel corso di questa settimana, fino a domenica prossima.

Il “118” nacque in via sperimentale nel 1990 a Bologna, in occasione dei Mondiali di Calcio. Con decreto del presidente della Repubblica del 27 marzo 1992, sulla base dei buoni esiti dell’attività bolognese, il servizio venne istituito su base nazionale.

Oggi in Emilia-Romagna vi sono tre Centrali operative dell’attività di soccorso del 118: Emilia Ovest, con sede a Parma, per le province di Reggio Emilia, Piacenza e Parma; Emilia Centro, con sede a Bologna, per la città metropolitana bolognese e le province di Modena e Ferrara; Romagna, con sede a Ravenna, per le province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna.