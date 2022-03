Notte di effrazioni, tra sabato e domenica, con diversi esercizi commerciali presi di mira dai ‘soliti ignoti’ a notte fonda. Nel mirino dei ladri sono finiti, nell’ordine, il ristorante ‘Pavlot’ di piazzale Roverella e la pizzeria Smile di via Cavallotti, oltre a due centri estetici, il primo in via Cavallotti e il secondo in via Braida.

Simile il modus operandi – porte forzate per introdursi nei locali – e non dissimili gli esiti: i malviventi hanno infatti asportato, pare, solo i fondi cassa trovati all’interno dei locali prima di far perdere le loro tracce. Sull’accaduto indagano le forze dell’ordine.