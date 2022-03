Si torna a viaggiare. La ripresa non è scevra di difficoltà ed è carica di tutte le incertezze che caratterizzano questo momento storico, ma un numero importante di aziende italiane ha riconfermato con convinzione la propria presenza in Francia – paese che copre il 15% delle esportazioni di ceramica italiane – per raggiungere la propria clientela attraverso Maison et Object 2022. Questo anche dopo lo spostamento da gennaio a marzo dell’edizione d’inverno 2022.

La ceramica made in Italy sarà infatti presente a Maison&Objet – il salone internazionale dedicato al mondo del design, della decorazione e dell’interior, in programma a Parigi dal 24 al 28 marzo 2022 – con 27 marchi aziendali, per incontrare progettisti della decorazione, dell’interior design e del contract internazionale. L’iniziativa promossa da Confindustria Ceramica – l’associazione dell’industria ceramica italiana – e organizzata da ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane in collaborazione con Edi.Cer. intende anche quest’anno creare un’occasione d’incontro fra il settore ceramico italiano e gli operatori internazionali del mondo dell’interior design.

All’interno del Padiglione 6 “Projects” della fiera, due stand collettivi (L94 e L112) firmati Ceramics of Italy / ICE ospitano le aziende ABK, Appiani, Casalgrande Padana, Ceramica Sant’Agostino, Ceramiche Refin, Cerdomus, Cotto d’Este, Decoratori Bassanesi, Dom Design Lab, Edimax, Emilgroup, Fap Ceramiche, Ferrone Cotto Impruneta, Gigacer, Elios Ceramica, La Faenza, Litokol, M.I.P.A., Marca Corona, Mirage, Panaria, Pecchioli, Petracer’s, Ricchetti, Simas, Unicom Starker, Vallelunga&Co.

Le due aree contengono al loro interno anche un punto informativo Ceramics of Italy / ICE, utile a conoscere meglio le caratteristiche della ceramica italiana e le infinite opportunità di utilizzo.

A livello internazionale, Maison&Objet è una continua fonte di ispirazione e novità che si svolge dal vivo due volte l’anno in fiera a Parigi, ed offline durante la Paris Design Week con “Le Off” (il nuovo evento B-to-B a marzo a Parigi pensato per i professionisti) e online su MOM, Maison&Objet Academy o social network. Tutto ciò alimenta il networking tra 6.000 marchi e designer, circa 300.000 acquirenti internazionali, 1.500 giornalisti e oltre 2 milioni di visitatori durante tutto l’anno tramite la piattaforma digitale, MOM.

La presenza a Maison&Objet annovera a pieno titolo la ceramica italiana nel panorama del lifestyle contemporaneo, in un contenitore che si configura come uno stimolatore di scambi commerciali e creativi tra attori internazionali della decorazione, del design e dell’arte di vivere.

Un piccolo “assaggio” delle nuove tendenze ceramiche italiane in attesa delle novità di prodotto che saranno lanciate a Cersaie, il Salone internazionale della ceramica per l’architettura e dell’arredobagno (Bologna, 26-30 settembre 2022).