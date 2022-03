Per quasi mezzo secolo, dal 1894 al 1942, don Giuseppe Reverberi ha guidato con saggezza la parrocchia di Castellarano e il suo ricordo di pastore zelante e generoso è ancora particolarmente vivo nella popolazione.

Nato a Montecchio il 4 giugno 1865 e ordinato presbitero nel 1888, a soli 29 anni gli fu affidata la guida dell’importante parrocchia della Valle del Secchia, dove si spense il 3 aprile – venerdì santo – 1942.

Dal 1953 il suo corpo riposa nella pieve di Castellarano. Sulla sua tomba è posta questa iscrizione “Perla del clero reggiano, per 48 anni santo arciprete di questa pieve, lasciò di sue splendide virtù imperituro ricordo. Voglia Iddio che per la sua gloria venga posta sul capo del Venerando Sacerdote l’aureola dei santi, ad edificante onore del clero in cura d’anime, a consolazione di tutti i fedeli”.

Carità eroica, attenzione ai poveri, testimonianza continua del Vangelo, cura della chiesa parrocchiale hanno contraddistinto il servo di Dio don Giuseppe Reverberi, la cui fama di santità è testimoniata da tanti episodi.

Per iniziativa della Unità pastorale “Madonna di Campiano”, retta da don Giovanni Rossi, e che comprende le parrocchie di Castellarano, Roteglia, San Valentino, Montebabbio, Tressano, domenica 3 aprile sarà ricordato l’80° della morte del parroco nel corso della concelebrazione eucaristica presieduta nel Santuario della Beata Vergine di Campiano alla 10.00 da mons. Paolo Rabitti, arcivescovo emerito di Ferrara-Comacchio.

Mons. Rabitti è nativo di Castellarano e nella pieve ha ricevuto il 1 novembre 1936 il Battessimo proprio da don Giuseppe Reverberi.

Ordinato sacerdote nel 1960, ha conseguito la licenza in teologia e la laurea in teologia alla Lateranense. Intenso il suo impegno nell’Azione Cattolica a livello nazionale e come segretario della pontificia commissione per i ben i culturali della Chiesa; nel 1995 Papa Giovanni Paolo II lo nomina vescovo di San Marino-Montefeltro e nel 2004 arcivescovo di Ferrara-Comacchio, diocesi che guida fino al 2013, anno in cui papa Francesco lo sceglie come componente della Congregazione dei vescovi dove resta sino al dicembre del 2016.

Alle 11.00 il dott. Corrado Debbi terrà la relazione sul tema “Don Giuseppe Reverberi: un prete, un pastore”.

Sarà disponibile il volume “Una perla di rete” scritto da don Erio Bertolotti, recentemente scomparso; l’opera, che ripercorre la figura e l’opera dello storico parroco di Castellarano, reca la prefazione di mons. Paolo Rabitti e don Vittorio Trevisi.