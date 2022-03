E’ fissata per sabato 26 marzo la cerimonia di taglio del nastro del nuovo campo in erba sintetica e degli spogliatoi ristrutturati del complesso sportivo Il Poggio di Vignola. In questi mesi sono stati realizzati, su impulso dell’Amministrazione di Vignola e con il concorso dell’U.S. Terre di Castelli Asd, importanti lavori di adeguamento, ristrutturazione e messa in sicurezza dell’impianto per venire incontro alle esigenze dei tanti bambini e giovani che qui si allenano.

La realizzazione del nuovo campo in erba sintetica è costata 111mila euro: l’U.S. Terre di Castelli Asd, che ha in gestione l’impianto dal 2018, ha contribuito con 32mila euro, il resto della cifra era a carico del Comune. La ristrutturazione della palazzina degli spogliatoi è costata, invece, 192mila euro, completamente a carico del Comune. E’ stata rifatta l’intera copertura dell’immobile, sono stati ristrutturati due spogliatoi, i servizi igienici e le docce a disposizione delle squadre, ma anche i servizi igienici per il pubblico, sistemati anche gli spazi adibiti a deposito dei materiali e ritinteggiati tutti i locali.

“Si tratta del più rilevante intervento di manutenzione straordinaria realizzato a Il Poggio dalla sua inaugurazione oltre 35 anni fa – conferma il presidente dell’U.S Terre di Castelli Asd Francesco Galli – Sono opere importanti per i tanti giovani e giovanissimi che, quotidianamente, si allenano nel nostro impianto. Ricordiamo, infatti, che mediamente sono ben 250 i bambini che ogni giorno giocano a calcio e fanno atletica a Il Poggio, cui si aggiungono le scuole che utilizzano la struttura al mattino”.

“Siamo particolarmente orgogliosi di quanto, con il contributo dei nostri uffici e il finanziamento ministeriale, siamo riusciti a realizzare – aggiunge l’assessore allo Sport Luca Righi – Non appena ci siamo insediati ci erano stati segnalati i problemi alla palazzina e la necessità di un nuovo campo in erba sintetica. Ora siamo finalmente in grado di offrire un impianto risanato alla cittadinanza e ai giovani in particolare”.

Il taglio del nastro si terrà alle ore 15.00 di sabato 26 marzo alla presenza della sindaca di Vignola Emilia Muratori, del presidente dell’U.S. Terre di Castelli Francesco Galli, dell’assessore allo Sport Luca Righi e degli ex calciatori, amici dell’U.S. Terre di Castelli, Marco Ballotta e Claudio Testoni. Seguiranno partite con i bambini nati negli anni 2014, 2015 e 2016 e un’amichevole sul nuovo campo sintetico tra i pulcini dell’U.S. Terre di Castelli e del Sassuolo Calcio.